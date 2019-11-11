Заместитель гендиректора Фонда имущества за своевольное обращение с дорогостоящими «квадратами» в центре Петербурга наказан условно

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор заместителю генерального директора Фонда имущества в Петербурге Илье Жинкину и двум его подельникам. Все наказаны условно и останутся на свободе.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, судья Юлия Максименко закончила дочитывать приговор 11 ноября, первую часть она освоила еще в пятницу, 8-го числа. Жинкин, как и просило гособвинение, приговорен к семи годам условно и штрафу в 3 миллиона 550 тысяч рублей за взятки и легализацию денег. Кроме того, суд на восемь лет отстранил его от государственной и муниципальной службы.

Зам генерального директора Фонда имущества Жинкин, как следует из материалов дела, попался на двух эпизодах с нежилыми помещениями на Невском проспекте и 1-й Советской улице. Представители бизнеса заплатили ему примерно 1,6 млн рублей за услуги в виде беспрепятственной продажи коммерческих площадей.

Помогали Жинкину замдиректора казенного учреждения «Имущество» Александр Иванов и коммерсант Сергей Солопов. За посредничество они приговорены условно. Солопов наказан на 5 лет и штраф в 1,75 млн, Иванов – на 4 года и 8 месяцев с аналогичным штрафом. С Жинкина и Солопова также взыскали 750 и 250 тысяч рублей в ПФР. Все фигуранты признали вину.



