Setl Group сдал новый детский сад с бассейном в Красносельском районе

Setl City

Setl Group сдал третий детский сад с современным оздоровительным бассейном в жилом комплексе комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга. В садик будут ходить 220 малышей. Его планируют открыть уже в январе 2020 года.

Садик расположен по адресу ул. Летчика Лихолетова, д. 12, к.3, стр.1. Он получился ярким – в отделке фасадов использованы солнечные оранжевые, розовые и песочные цвета, окна выделены голубыми и апельсиновыми акцентами, а цоколь оформлен темным керамогранитом. Проектировщики предложили оригинальное архитектурное решение для детского сада. Объем второго этажа выступает над первым, а образовавшаяся терраса используется в качестве площадки для прогулок, защищенной от дождя.

Setl City

Детский сад примет 10 групп ребят – и самых маленьких, и тех, кто уже готовится к школе. В здании для них предусмотрено все необходимое: бассейн с теплыми полами на обходных дорожках, зал для музыкальных занятий, а также спортивный зал, помещения для кружков и развивающих игр, групповые комнаты. Вход в здание оборудован пандусом, а в самом садике установлен современный лифт для маломобильных групп посетителей.

Во дворе есть место и для игры, и для разминки. Помимо открытых прогулочных площадок, примыкающих к зданию, созданы и традиционные игровые зоны с яркими разноцветными горками – вместе их десять. А также две спортивные площадки.

Setl City

Setl Group приобрел для садика часть оборудования и мебель, в том числе шкафы для сушки одежды, а на кухню – столы, электрические плиты и холодильники, машинки для резки и чистки овощей и др.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

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