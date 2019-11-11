Операторы мобильной связи опровергли сообщения СМИ о росте тарифов

Крупнейшие российские компании, предоставляющие услуги сотовой связи, заявили, что пока не собираются увеличивать плату из-за отмены роуминга.

«Большинство российских операторов не планируют повышать стоимость услуг связи в следующем году», – сообщает 11 ноября РИА Новости.

В МТС заверили, что «планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет». В Tele2 таким же образом прокомментировали сообщения СМИ о росте цен. В «Билайне» отметили, что пока никаких изменений не предвидится, однако в компании будут следить за «изменением рыночной ситуации». Представители «Мегафона» не стали комментировать свои планы.

Ранее СМИ стало известно, что с 2020 года гражданам России, возможно, придется платить почти на 10% больше за сотовую связь. Таким образом компании якобы собирались компенсировать свои потери от отмены роуминга внутри страны.



