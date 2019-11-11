Самолёт-амфибия, разработанный в Петербурге, совершит свой первый полёт в 2020 году

Новый российский самолёт-амфибия АС-24 совершит свой первый испытательный полёт уже в 2020 году. Об этом «Фонтанке» рассказал проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета, руководитель Центра НТИ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков.

«Проектировали мы. Сейчас заканчивается производство совместно с командой дважды Героя Сергея Крикалёва. Производство композитное. Производителя пока называть не будем. Это маленький самолёт на 4-6 мест. Его можно использовать как санитарный самолёт. Туда можно поместить носилки. Можно использовать и как грузовой. Взлётный вес 1750 килограммов. Дальность полёта 2200 км. Из Петербурга можно будет слетать и на Белое, и на Чёрное море. Собирать его будут в Подмосковье. Первый полёт намечен на первый квартал 2020 года», – рассказал Боровков.

По словам руководителя инжинирингового центра CompMechLab СПбПУ, машиной уже заинтересовались иностранные покупатели.





«Самолётом заинтересовались страны, у которых большой водный бассейн, или кто граничит с морем. Индия, Китай, Индонезия. Дальше нас ждёт сертификация. Сертифицировать в России долго. Если мы хотим его выводить на международные рынки, то можно сертифицировать сразу за рубежом», – пояснил Алексей Боровков.

Электронная начинка нового российского самолёта будет импортная. В целом машина будет на 60-70% состоять из отечественных разработок, уточнил проректор СПбПУ.

Ранее сообщалось, что АС-24 будет взлетать с воды на скорости 105 км/ч. Для разбега самолёту нужно всего 200 метров. Крейсерская скорость — 330 км/ч. Помимо использования в санитарных целях, самолёт может выполнять задачи для спасательных служб, перевозить офицеров и доставлять почту, отмечали разработчики.