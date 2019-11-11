«Круче только наличные». 9 из 10 россиян предпочитают расплачиваться реальными деньгами. Отказ от приёма безналичной оплаты почти никто не заметил

Платить за товары и услуги наличными предпочитает подавляющее большинство россиян. 89% граждан используют реальные деньги, а не их цифровые заменители. Наиболее часто пользоваться дебетовыми картами, в том числе зарплатными и пенсионными, предпочитают 58% россиян, сообщает в понедельник, 11 ноября, «Левада-центр».

Использовать карты с возможностью перебора собственного лимита средств россияне предпочитают гораздо меньше. Лишь 15% признались в симпатиях к кредиткам. Столько же (15%) граждан освоили оплату необходимых товаров и услуг с помощью бонусов.

Бесконтактные платежи мобильным телефоном, в том числе Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и т.д., на регулярной основе освоил уже каждый восьмой житель РФ – 13%. Каждый десятый (11%) переводит деньги продавцу «по номеру телефона». Электронными кошельками (QIWI, «Яндекс.Деньги», Webmoney) пользуется лишь 6% участников исследования независимых от государства социологов.

При этом носить крупные суммы наличных с собой россияне не любят. Больше всего респондентов признались, что ежедневно у них в кармане можно найти лишь от 500 до 1000 рублей купюрами и монетами – 28%. От 1000 до 2000 есть в кошельке у каждого пятого (19%). Столько же людей нашли в своих карманах от 200 до 500 рублей. Больше двух тысяч есть с собой у каждого восьмого – 13%. Те же 13% носят с собой меньше 200 рублей каждый день.





Тяга к оплате безналичным расчётом напрямую зависит от уровня дохода россиянина. Если при доходе до 15 000 рублей лишь каждый пятый платит безналом, а 60% таких россиян предпочитают наличные, то при получении дохода больше 60 000 рублей уже больше половины граждан предпочитают с купюрами и монетами не связываться. Заработок, намекающий на 1000 долларов США, увеличивает долю ценителей безнала до 53%.

Фото - levada.ru

При этом респонденты «Левада-центра» почти не заметили тенденции по отказу приёма платы безналичным способом в магазинах и кафе. За последний месяц с такой ситуацией 60% респондентов не сталкивались ни разу. 31% сказали, что им отказывали в приёме банковской карточки крайне редко. Каждая вторая попытка избежать оплаты наличными потерпела неудачу этой осенью у 6% россиян.

Опрос был проведён 24–30 октября 2019 года среди 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ. АНО «Левада-центр» внесена в список иностранных агентов Минюста.