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Бизнес
11.11.2019 12:17
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Alibaba идет на рекорд. За первые полтора часа Дня холостяка китайская площадка заработала 16,3 млрд долларов

Китайская Alibaba Group приготовилась установить новый рекорд продаж в День холостяка, который отмечается в Китае 11 ноября и является аналогом американской «Черной пятницы». 

Как сообщает агентство Bloomberg, менее чем за полтора часа с начала распродажи площадка реализовала товары на 114 млрд юаней (16,3 млрд долларов). Это более половины продаж за весь день годом ранее (31 млрд долларов).  

Российское представительство китайский площадки не раскрывает данные первых часов продаж по России, но обещает предоставить информацию по итогам дня. По подсчетам сервиса «Яндекс.Деньги», в 2018 году число покупок россиян в китайских интернет-магазинах в День холостяка выросло почти в девять  раз по сравнению с обычными днями. Средний чек увеличился примерно на 25% — до 889 рублей.

По данным издания китайской компартии «Жэньминь Жибао», студенты КНР придумали День холостяка в 1990-е годы в противовес Дню святого Валентина. Дата 11.11 напоминает «голые ветви» – так в Китае называют одиноких мужчин и женщин. 

Alibaba устраивает масштабные распродажи 11 ноября с 2009 года. За ней эту традицию подхватили компании-конкуренты, включая JD.com.


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