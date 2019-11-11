Циклонический вихрь накрутит Петербургу тепла, но дождь не даст ему разгуляться

Петербург начинает рабочую неделю с плюсовой температурой, которая, согласно прогнозам, не скатится в минус даже ночью. Впрочем, как уверяют синоптики, могло бы быть и потеплее — если бы не дожди.

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook, 11 ноября в регионе властвует циклонический вихрь, Петербург находится в его центральной части. На город ползут облака, которые обещают пролиться дождём. Судя по прогнозам, он пройдёт местами и не затянется, но и этого хватит, чтобы ограничить дневной прогрев.

Теплее всего, по словам Леуса, будет в первой половине дня: столбик термометра поднимется до +8. На вчерашний рекорд, когда плюс за окном дотянул до двузначных чисел, не надеются и в Северо-западном Гидрометцентре. По прогнозу петербургских синоптиков, в городе в дневное и ночное время будут практически неизменные +5, дождь и небольшой ветер.



