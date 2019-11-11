Каждая двадцатая публичная зона Wi-Fi в СЗФО нарушает закон

Не требуют обязательной идентификации пользователя лишь 27 точек публичного Wi-Fi из 540, проверенных в октябре 2019 года в Северо-Западном федеральном округе. Об этом 11 ноября «Фонтанке» сообщили в управлении Роскомнадзора по СЗФО.

«Вместе с тем отсутствие ограничения доступа к интернет-ресурсам с информацией, запрещенной для распространения на территории России, зафиксировано только в 8 случаях», – уточнили в ведомстве Александра Жарова.

При этом привлечь к ответственности Роскомнадзор решил далеко не всех нарушителей.

«По итогам проведенных мероприятий составлено 9 протоколов об административных правонарушениях», – уточнили в территориальном управлении надзорной службы.





В Роскомнадзоре отмечают, что регулярные проверки соблюдения законодательства организаторами работы публичных зон Wi-Fi приводит к снижению нарушений. Так, в первом полугодии 2019 года нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей, были выявлены в 408 точках доступа, что составляет 1,5% от общего числа проверенных точек, против 4,4% (794) в первом полугодии 2018 года, рассказали в РКН.

Обязательная идентификация пользователей была законодательно введена в России в 2014 году. Нарушение требований грозит для должностных лиц штрафом на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч.

В 2016 году Роскомнадзор рапортовал, что идентификацию своих пользователей в России не проводила примерно треть владельцев беспроводных точек доступа в интернет.

Борьбу с анонимностью в Сети власти РФ ведут постоянно. В конце 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров. В октябре 2019 года автор закона о «суверенном Интернете», сенатор Андрей Клишас предложил обязать сервисы классической электронной почты полностью блокировать пользователей, если те в своих переписках напишут «то, о чем нельзя говорить».