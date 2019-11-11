Полицейский-стажер застрелил мужчину из «Сайги» в день МВД

День сотрудника внутренних дел с размахом отметил полицейский-стажер из города Алексин в Тульской области. Как сообщают 11 ноября местные СМИ со ссылкой на источники, накануне он открыл стрельбу из карабина «Сайга» «в ходе конфликта».

По данным издания «Первый Тульский», в результате стрельбы в день МВД, 10 ноября, погиб один человек, еще один получил ранения. «Стрелявший ранее проходил службу в специальном подразделении, а в настоящее время стажировался на инспектора ДПС», — пишет издание Myslo.



