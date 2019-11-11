Цена вопроса — 35 млрд евро. Путин призвал правительство проследить за амнистией капиталов

Президент России Владимир Путин призвал правительство внимательнее следить за исполнением закона об амнистии капиталов. И не допускать уголовного преследования бизнесменов, недопустимость которого установил Верховный суд.

«Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона, который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства», – заявил 11 ноября глава государства на совещании с правительством.

По данным главы Минфина Антона Силуанова, с начала амнистии капитала в Федеральную налоговую службу было подано около 19 тысяч деклараций на общую сумму примерно 35 млрд евро.

Амнистия капиталов проходит в России с 2015 года и подразумевает освобождение от ответственности по некоторым экономическим преступлениям после добровольного декларирования россиянами имущества, о котором они держали в неведении отечественные налоговые органы. Ранее Смольнинский суд отказал защите бизнесмена Валерия Израйлита в исключении его спецдекларации об амнистии капиталов из вещдоков. Но Верховный суд встал на сторону предпринимателя.



