МКБ открыл восьмой офис в Санкт-Петербурге

ПАО МКБ

11 ноября 2019 года в городе Санкт-Петербург открылся новый дополнительный офис "Центральный" Московского кредитного банка (МКБ). Отделение расположено по адресу: ул. Звенигородская д. 20, литера А.

В новом офисе для клиентов доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц: операции по вкладам, кредитные продукты, в том числе рефинансирование, оформление карт, страховые и инвестиционные продукты, валюто-обменные операции и переводы. Также в ДО "Центральный" будут обслуживаться юридические лица по вопросам размещения денежных средств, РКО и зарплатным проектам.

В офисе работают один банкомат и один платежный терминал.

«МКБ продолжает расширять сеть отделений в Санкт-Петербурге, так как мы отмечаем высокий спрос на услуги МКБ в городе. Новое пространство соответствует высоким стандартам качества и уровня сервиса, принятого в нашем банке», – отмечает Елена Смолина, Региональный директор по развитию бизнеса СЗФО МКБ.

Отделение работает каждый день с 10:00 до 21:00 без перерыва на обед.

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