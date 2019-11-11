Народная и 6-километровый участок КАД вздохнули свободно: вантовый мост открыт

Невскому району Санкт-Петербурга сегодня полегчало: пробок не стало ни на Народной, ни на внутреннем кольце КАД. Ограничения движения на вантовом мосту сняли на две недели раньше, чем предполагалось.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», деформационный шов на Большом Обуховском мосту через Неву на КАД меняли 47 дней. Снять все ограничения планировалось 26 ноября, но подрядная организация справилась с поставленной задачей досрочно: работы велись в три смены круглые сутки на проезжей части и в подмостовом пространстве. В ночь на 11 ноября были открыты все четыре полосы.

Во время работ, когда были закрыты две полосы из четырёх, 6,1-километровая пробка на внутреннем кольце образовывалась к 7 часам утра и сохранялась до вечера, в том числе в выходные дни. Параллельно стояла Народная улица, по которой объезжали КАД. Сегодня утром сервис «Яндекса» зафиксировал необычно свободное движение на Народной – 5 баллов, что на 3 балла ниже обычного. На КАД пробка была зафиксирована только на внутреннем кольце на участке от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе – 7,3 км. В целом утренний максимум составил, как и в предыдущие будние дни, 6 баллов.



