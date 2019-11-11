Народная и 6-километровый участок КАД вздохнули свободно: вантовый мост открыт
Невскому району Санкт-Петербурга сегодня полегчало: пробок не стало ни на Народной, ни на внутреннем кольце КАД. Ограничения движения на вантовом мосту сняли на две недели раньше, чем предполагалось.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», деформационный шов на Большом Обуховском мосту через Неву на КАД меняли 47 дней. Снять все ограничения планировалось 26 ноября, но подрядная организация справилась с поставленной задачей досрочно: работы велись в три смены круглые сутки на проезжей части и в подмостовом пространстве. В ночь на 11 ноября были открыты все четыре полосы.
Во время работ, когда были закрыты две полосы из четырёх, 6,1-километровая пробка на внутреннем кольце образовывалась к 7 часам утра и сохранялась до вечера, в том числе в выходные дни. Параллельно стояла Народная улица, по которой объезжали КАД. Сегодня утром сервис «Яндекса» зафиксировал необычно свободное движение на Народной – 5 баллов, что на 3 балла ниже обычного. На КАД пробка была зафиксирована только на внутреннем кольце на участке от Шафировского проспекта до Колтушского шоссе – 7,3 км. В целом утренний максимум составил, как и в предыдущие будние дни, 6 баллов.
Справка:
Деформационный шов – это элемент, предназначенный для уменьшения нагрузок на конструкции в местах возможных деформаций, возникающих при различных воздействиях. Деформационные швы являются наиболее динамически нагруженными элементами искусственных сооружений. Они непосредственно подвержены воздействию транспорта. От состояния деформационных швов в значительной мере зависят долговечность проезжей части мостов и путепроводов, межремонтные сроки ее службы и условия движения по мостам.
Деформационный шов на Большом Обуховском мосту – самый большой на сети федеральных дорог Северо-Запада. Общая длина двух секций деформационного шва превышает 26 метров, а вес – более 36 тонн. Для монтажа конструкции дорожники задействовали автокран грузоподъемностью 100 тонн. Работы разделили на два этапа. Монтаж первой секции требовал перекрытия переходно-скоростной, первой и второй полос внутреннего кольца КАД. При монтаже второй секции были перекрыты вторая, третья и четвертая полосы. В 2018 году аналогичный деформационный шов заменили на внешнем кольце КАД.
Старые деформационные швы к моменту замены пришли в изношенное, неудовлетворительное состояние. Ещё до замены швов дорожники оперативно проводили здесь аварийно-восстановительные работы. После обследования конструкций специалистами было принято решение о замене элементов полностью.