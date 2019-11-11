«Гриппом заболел — самострел». Путин заставил членов правительства поднимать руки, как школьников

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в Кремле 11 ноября решил выяснить, кто из министров подумал о профилактике гриппа.

«Кто из членов правительства сделал прививку (от гриппа. — Прим. ред.)? Раз, два, три. Четыре — я тоже сделал. Значит, гриппом заболел – самострел. Ну а как? Можно предотвратить — не предотвратил!» – заявил Путин.

Путин: Кто из членов правительства сделал прививку [от гриппа]? Раз, два, три. Четыре – я тоже сделал. Значит, гриппом заболел – самострел. Ну а как? Можно предотвратить – не предотвратил! pic.twitter.com/GKWRHGNmnd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 11, 2019

Путин также уточнил, что в основном население России, видимо, более дисциплинированно, чем кабинет министров. Заболеваемость гриппом за последние 13 лет, по словам президента, сократилась более чем в 13 раз.

«У нас середина ноября уже. Хотя погода в европейской части аномально теплая, тем не менее, это все-таки гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил. Правда, за последние 13 лет у нас в 13 раз — более чем в 13 раз — сократилась заболеваемость гриппом», – сказал Путин.



