Ключевской прервал трёхлетнее молчание. На Камчатке началось извержение высочайшего в Евразии вулкана
Извержение вулкана Ключевской началось на полуострове Камчатка. В его кратере зарегистрировали выход свежей лавы в ночь на 11 ноября, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
«Впервые после трехлетнего молчания появились выбросы раскалённого материала. Можно говорить о том, что началось вершинное извержение», – рассказал порталу kam24 начальник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук.
По словам ученого, в последние месяцы нарастало вулканическое дрожание, периодически появлялись выбросы пепла. На данный момент из-за большой глубины кратера лава пока не поднимается над кромкой вулкана.
На Камчатке началось вершинное извержение высочайшего действующего вулкана Евразии На Камчатке началось вершинное извержение Ключевского вулкана. Как рассказал «КамИНФОРМ»начальник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук, в ночь на 11 ноября в кратере Ключевского впервые после трехлетнего молчания появились выбросы раскалённого материала. По словам специалиста, в последние месяцы отмечались редкие одиночные выбросы пепла из кратера исполина, нарастало вулканическое дрожание. «В инфракрасном диапазоне отмечалось свечение над кратером, однако только в ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон, что свидетельствует о выходе свежей лавы», – сказал Юрий Демянчук, пояснив, что в связи с большой глубиной кратера лава пока не поднимается над его кромкой. Ключевской вулкан – стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 м, возраст около 7 тыс. лет. Вулкан относится к Ключевской группе, расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Подробнее на нашем сайте #каминформ #камчатка #новостикамчатка #newskaminform #kamchat.info #вулкан
В последний раз извержение Ключевской сопки происходило в 2016 году. Тогда выход лавы продолжался в течение нескольких месяцев.
Высота Ключевского 4 тысячи 750 метров, это высочайший в Евразии действующий вулкан. Его возраст около семи тысяч лет. Ключевской представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На его склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров.