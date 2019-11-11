Ключевской прервал трёхлетнее молчание. На Камчатке началось извержение высочайшего в Евразии вулкана

Извержение вулкана Ключевской началось на полуострове Камчатка. В его кратере зарегистрировали выход свежей лавы в ночь на 11 ноября, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Впервые после трехлетнего молчания появились выбросы раскалённого материала. Можно говорить о том, что началось вершинное извержение», – рассказал порталу kam24 начальник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук.

По словам ученого, в последние месяцы нарастало вулканическое дрожание, периодически появлялись выбросы пепла. На данный момент из-за большой глубины кратера лава пока не поднимается над кромкой вулкана.





В последний раз извержение Ключевской сопки происходило в 2016 году. Тогда выход лавы продолжался в течение нескольких месяцев.

Высота Ключевского 4 тысячи 750 метров, это высочайший в Евразии действующий вулкан. Его возраст около семи тысяч лет. Ключевской представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На его склонах расположены около 80 побочных взрывных кратеров.