«Ленту» на Савушкина оставили без кормильцев. На изгнание дизентерийной палочки отведён месяц

В Петербурге «Лента» признана виновной в санитарно-эпидемиологической небрежности при организации питания персонала. Столовой, где зафиксирована вспышка дизентерии, временно запрещено кормить работников.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 11 ноября Приморский районный суд вынес постановление о привлечении ООО «Лента» к административной ответственности и на 37 суток приостановил деятельность столовой в центральном офисе на Савушкина, 112.

Столовая прекратила работать после инспекции Роспотребнадзора, сотрудники которого обменяли 200 кг подозрительных продуктов на протокол по статье 6.6. КоАП РФ. С учётом этого перерыва деятельность столовой возобновится 10 декабря. В «Ленте» решение приняли со смирением, согласившись, что за это время разберутся со всеми нарушениями.

Пока столовую будут приводить в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями, работники будут питаться самостоятельно. Повышенную стоимость обедов им компенсируют, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе «Ленты».

Персонал центрального офиса болеет с пятого ноября. На плохое самочувствие жаловались 155 человек, сорок госпитализированы. Большинство из них поступили с дизентерийной палочкой Зонне. Её же нашли у шестерых работников столовой.



