В российском городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гор мусора

Город Бийск в Алтайском крае столкнулся с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки из-за скопившегося в городе мусора.

«Ввели режим ЧС, потому что с начала ноября ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе ввиду того, что накапливаются твердые коммунальные отходы на контейнерных площадках. Регоператор «Спецобслуживание-Центральное» это объясняет тем, что ему ограничили въезд на полигон ТБО», – цитирует 11 ноября заявление городской администрации ТАСС.

Оператор не может использовать мусорный полигон из-за долгов. Местное издание «Наш Бийск» сообщает, что спор будет решаться в судебном порядке. Администрация не считает закрытие полигона объективной причиной, чтобы не вывозить мусор.





Власти Бийска приняли решение за счет городского бюджета разгрести завалы, а потом выставить счета хозяйствующим субъектам.