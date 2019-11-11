Происшествия
В российском городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гор мусора
Город Бийск в Алтайском крае столкнулся с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки из-за скопившегося в городе мусора.
«Ввели режим ЧС, потому что с начала ноября ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка в городе ввиду того, что накапливаются твердые коммунальные отходы на контейнерных площадках. Регоператор «Спецобслуживание-Центральное» это объясняет тем, что ему ограничили въезд на полигон ТБО», – цитирует 11 ноября заявление городской администрации ТАСС.
РЕЖИМ ЧС ВВЕЛИ В БИЙСКЕ ИЗ-ЗА НАКОПИВШЕГОСЯ МУСОРА В Бийске введен режим ЧС в связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки. Об этом 11 ноября сообщила первый заместитель главы города Ирина Ломоносова. Введение режима связано с тем, что уже на протяжении нескольких дней региональный оператор «Спецобслуживание — Центральное» не вывозит накапливаемый мусор в полном объеме. В связи с этим контейнерные площадки превратились в настоящие свалки. На совещании подчеркнули, что управление ЖКХ, благоустройства и ДХ должно заключить контракты на вывоз скопленного мусора, причем данные работы необходимо актировать. Затем финансовые затраты, понесенные городским бюджетом на вывоз ТКО, будут выставлены для оплаты региональному оператору или управляющим компаниям в зависимости от степени … Источник: Алтайская Правда #бийскиеведомости #бийскновости #бийск #бийск22 #biysk
Оператор не может использовать мусорный полигон из-за долгов. Местное издание «Наш Бийск» сообщает, что спор будет решаться в судебном порядке. Администрация не считает закрытие полигона объективной причиной, чтобы не вывозить мусор.
В связи с неблагоприятной экологической ситуацией, которая сложилась в Бийске из-за невывоза мусора, в городе обьявлен режим ЧС. Об этом сегодня сообщили на планерке в горадминистрации. Теперь вывозом мусора займется управление ЖКХ #бийск #бийск22 #инстабийск #biysk #biysk22 #urban_biysk
Власти Бийска приняли решение за счет городского бюджета разгрести завалы, а потом выставить счета хозяйствующим субъектам.