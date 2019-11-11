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Строительство
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11.11.2019 10:48
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Банк-партнер снизил ставки по ипотеке для клиентов ГК «КВС»

Банк-партнер снизил ставки по ипотеке для клиентов ГК «КВС»

ГК «КВС»

Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для клиентов Группы компаний «КВС». Согласно условиям совместной программы субсидирования, ставки для покупателей квартир в микрорайонах «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово» начинаются от 5,99% годовых.

В рамках программы Райффайзенбанка и ГК «КВС» ставка составляет от 5,99% годовых в первый год кредитования для зарплатных клиентов Банка. Начиная со второго года кредитования и до окончания срока действия кредитного договора, ставка составит от 9,49% годовых. Для остальных категорий заемщиков — от 6,29% и от 9,79% соответственно. Минимальный размер первоначального взноса — от 20% от стоимости квартиры. Срок кредита — от 1 года до 30 лет, сумма кредита — от 500 тыс рублей до 26 млн рублей.

В рамках стандартной программы покупки квартир в новостройках ГК «КВС» ставка Райффайзенбанка от 8,99% годовых для кредитов на сумму от 7 млн рублей до 26 млн рублей, от 9,29% — на сумму от 3 до 7 млн рублей, от 9,55% — на сумму от 500 тыс рублей до 3 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Срок кредита — от 1 года до 30 лет.

Также ипотечные заемщики могут воспользоваться программой с господдержкой для семей, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. Ставка по программе в размере от 4,99% зафиксирована на весь срок действия кредитного договора. Срок кредитования от 1 года до 30 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

Сегодня Райффайзенбанком аккредитованы все жилые комплексы ГК «КВС» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» – застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/наш.дом.рф

ЖК «Новое Сертолово» – застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

 

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