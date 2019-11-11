«Охота — достаточно удобная ситуация». Под Житомиром застрелили адвоката обвиняемого в убийстве депутата Госдумы Вороненкова

Адвокат Святослав Пархоменко, защищавший обвиняемого в убийстве депутата Госдумы Дениса Вороненкова Александра Лося, был застрелен в лесу под Житомиром. Об этом 11 ноября на своей странице в Facebook сообщил коллега убитого Вячеслав Добош.

В областном управлении полиции Украины официально сообщили о том, что вечером 10 ноября во время охоты под Житомиром произошла перестрелка между егерями и браконьерами. В результате погиб 41-летний житель Киева. Его имя в полиции не называют, однако, по словам Добоша, в правоохранительных органах ему подтвердили гибель Пархоменко.

«Зная Святослава, могу сказать, что это очень странная история. Обычно охота — достаточно удобная ситуация», — заявил адвокат Вячеслав Добош «Украинской правде».

Напомним, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова убили в марте 2017 года в Киеве, за три недели до этого в России он был объявлен в международный розыск. Следствие подозревало, что заказать Вороненкова мог российский авторитетный предприниматель Владимир Тюрин, но в итоге с него сняли подозрения. По версии следствия, Александр Лось, которого защищал Пархоменко, следил за Вороненковым и передавал информацию киллеру.



