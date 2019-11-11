Древнейшие грибы перебирались на сушу в Якутии. Сибирские ученые нашли организмы возрастом более 550 млн лет

Самые древние водные грибы готовились к выходу на сушу в России. Как сообщает 11 ноября издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», организмы нашли в осадочных породах на территории современной Якутии.

Открытие сделали ученые Института геологии алмаза и благородных металлов (ИГАМБ). Им удалось обнаружить в отложениях возрастом более 541 млн лет хорошо сохранившиеся микроскопические водные грибы. По данным исследователей, дрожжевые грибы обитали на юго-востоке Сибирской платформы около 550-600 млн лет назад. Они паразитировали на водорослях и были одними из первых в мире грибов, которые начали перебираться на сушу. Организмы представляют из себя переплетение нитевидных мицелий, а также грибы в виде одиночных клеток (похожи на современные дрожжи). «Весьма древние грибы в такой сохранности ранее в мире не находили», – рассказал главный научный сотрудник ИГАБМ Петр Колосов.



