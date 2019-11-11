Новгородская вода затопила две дороги в Ленобласти. Сейчас их открыли

Паводок на Новгородчине затронул и Ленинградскую область: из-за подъёма воды в реке Воложбе оказались затоплены две дороги в Бокситогорском районе. К настоящему времени они уже открыты, сообщили 11 ноября «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

Река Воложба, исток которой находится на границе Ленинградской и Новгородской областей, вышла из берегов на прошлой неделе: уровень воды превысил критическую отметку, и она подтопила проезжие части дороги Пикалево – Струги – Колбеки и подъезд к деревне Славково. Специалисты Лодейнопольского ДРСУ по указанию ГКУ «Ленавтодор» круглосуточно контролировали ситуацию, на месте работали патрульные службы. В ночь на воскресенье вода пошла на убыль, о чём дорожников проинформировали установленные вешки.

Режим ЧС был введён в Новгородской и Вологодской областях 6 ноября. Сотни населённых пунктов остались без света, десятки были затоплены, местами смыло мосты. Фотографии с Новгородчины впечатляли – воды в деревне было по пояс.





Что касается обычных «зимних» работ на региональных дорогах Ленобласти, в выходные на них работали до двухсот единиц спецтехники. От снега и наледи очищена почти тысяча километров. На этой неделе, с 11 по 17 ноября, дорожники ожидают значительное потепление – до плюс 9 градусов днем, при этом ночью температура воздуха может падать до минус 3 градусов. Обращения водителей круглосуточно принимает горячая линия: 8-812-251-42-84.