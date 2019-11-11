СМИ сообщили об отказе россиян от свежих овощей в пользу круп

Рост цен на свежие овощи на 22% в последние 5 лет заставляет российских потребителей смотреть в сторону круп. Потребление растет только у томатов черри и чеснока.

«Потребление россиянами свежих овощей и картофеля с июля 2018 по июнь 2019 года снизилось на 4,8% в год к году», – сообщает 11 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании GfK.

В натуральном выражении граждане России стали меньше покупать томатов (- 2,7%), огурцов (-1,4%), картофеля (-5,8%), капусты (-12,3%) и моркови (-6,6%). При этом на 5,7% выросло потребление помидоров черри, а у чеснока этот показатель – плюс 5,1%.

Потребление круп, в свою очередь, увеличилось на 1,3%. Эксперты связывают эту тенденцию с возросшей ценой на овощи и желанием найти альтернативу.

Данные другой исследовательской компании Nielsen также демонстрируют рост продаж круп на 1,3%.



