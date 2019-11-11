На Литовской кабина от фуры рухнула на рабочего. Мужчина погиб

Смертельные травмы получил мигрант в Выборгском районе Петербурга. На приезжего упала огромная кабина.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, накануне вечером скорую вызывали на территорию транспортной компании на улице Литовской. Во время ремонта седельного тягача «Мерседес-Бенц А» взорвалась «подушка» кабины, конструкция рухнула на одного из рабочих. Тяжёлые травмы получил 29-летний приезжий из Узбекистана. Когда кабину подняли с помощью домкрата, мужчина уже был мёртв.

Проводится проверка.



