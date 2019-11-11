Сезон закрыли. Велосипедистов сбили на Энергетиков и в Коммунаре, одного – насмерть

Если на дворе ноябрь, это не означает, что можно забыть о двухколёсных «соседях по дороге». Утром 11 ноября произошли сразу два ДТП с их участием.

Смертельное – в посёлке Коммунар Гатчинского района. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, около 7:35 на улице Железнодорожной, 2В, мужчина 1960 года рождения на грузовой «Скании» с полуприцепом совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части велосипедиста, мужчину лет 40 на вид. Тот скончался на месте.





О ДТП с велосипедистом на проспекте Энергетиков, у пересечения с Якорной улицей, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». О его состоянии информации нет.

Водитель должен быть готов к любым манёврам участников дорожного движения – это правило демонстрирует видео, снятое регистратором петербурженки утром 8 ноября на Выборгском шоссе. Велосипедист, едущий по обочине загруженной дороги, резко перестроился перед автомобилем и ушёл в левый ряд. «Задержка моей реакции хоть на секунду – и так спокойно бы он дальше не поехал», – отмечает автор видео в «ДТП и ЧП».