Петербуржец устроил пьяный марш с АК-47. Шаги подкреплял выстрелами

Пальба нарушила покой в Приморском районе Петербурга. Загулявший стрелок выглядел угрожающе, но в итоге оказался безобидным.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 11 ноября, накануне в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Школьной. Приехавшие на место сотрудники застали мужчину, шагающего нетрезвой походкой. В руке он держал автомат Калашникова и палил в воздух. Оружие оказалось охолощенным, то есть не способным на боевой выстрел, а патроны светошумовыми.

В отношении 40-летнего гуляки составлен административный протокол по статье 20.13 КоАП РФ («Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах»).



