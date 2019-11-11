В Москве мать с двумя детьми выпала из окна девятого этажа. Один ребенок выжил

Мать с двумя детьми выпала из окна девятого этажа на северо-востоке Москвы утром 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел у дома по улице Чичерина в Бабушкинском районе. Женщина и ребенок погибли. За жизнь второго мальчика, которому около шести лет на вид, борются врачи.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи и криминалисты.



