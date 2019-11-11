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Общество
11.11.2019 10:14
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В демонстрантов Гонконга полиция начала стрелять боевыми

Полиция Гонконга 11 ноября применила против демонстрантов боевое оружие. Об этом 11 ноября сообщила радиостанция RTHK.

По меньшей мере один сторонник большей независимости региона от КНР получил огнестрельное ранение в результате стычек с правоохранительными органами. Судя по видеозаписи, юноша не отреагировал на предупреждения полицейского и не стал отступать, когда на него был направлен пистолет. Молодой человек был ранен.

Фото – скриншот news.rthk.hk
Фото – скриншот news.rthk.hk

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Утром в понедельник была прервана работа гонконгского метро. Полиция патрулирует районы вокзалов и торговых центров. Протестующие строят баррикады, чтобы блокировать дороги, ведущие через финансовый центр Гонконга. Накануне полиция применила против участников протестных выступлений слезоточивый газ, сообщает «Интерфакс».


Протесты и столкновения с полицией продолжаются в особом административном округе КНР около полугода. Поводом стал законопроект об экстрадиции на материк подозреваемых в совершении преступлений. Инициатива была воспринята как покушение на уникальные для Китая особенности и свободы Гонконга. После многодневных акций гражданского неповиновения, которые несколько раз собирали на улицах Гонконга сотни тысяч человек, власти отказались от рассмотрения законопроекта. Тем не менее протесты продолжились. Демонстранты теперь требуют прямых выборов руководства территории.

Решение властей отказаться от планов по экстрадиции жителей Гонконга в материковый Китай является не уступкой, а уловкой, которая позволит навести порядок силовыми методами, ранее заявлял «Фонтанке» эксперт-китаист, ведущий научный сотрудник института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

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