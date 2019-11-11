Когда страшно от одного вида нарушения ПДД. На «Скандинавии» иностранная Audi катила по встречке

Неадекватно проявляют себя в эти дни не только пешеходы, но и водители. Один такой попал на камеру на автодороге «Скандинавия». Хотя до ДТП не дошло, но демонстрации нарушения хватает для того, чтобы впечатлить даже бывалых водителей.

«Ауди» с иностранными госномерами, уверенно гнавшая по встречной для себя полосе, встретилась петербурженке Катерине в районе Чулково, между Выборгом и Торфяновкой. Вряд ли водитель уснул: ехал вполне ровно. При этом видимость была плохая, у воды, в частности через Сайму, всего около 30 метров, добавляет Катерина.

«Сильный туман на «Скандинавии» затуманил мозг водителю «Ауди» с иностранными номерами, и она решила, что у нас левостороннее движение. После того, как её пропустили мы и машина позади нас, она спокойно продолжила движение по встречке. Надеюсь, никто не встретился с ней нос к носу из-за поворота», – пишет автор видео в ночь с 10 на 11 ноября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Напомним, водители на автомобилях с иностранными номерами могут нарушать ПДД в России фактически безнаказанно – работающей системы санкций пока нет. МВД при участии других ведомств активно решает эту проблему. Начать штрафовать иностранцев за нарушения ПДД в России планируется в 2020 году.