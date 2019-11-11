В Горелово таксист не простил отмены вызова девушке на инвалидной коляске. Расплату за простой взял интимом

Петербурженка на инвалидной коляске рассказала о принуждении к сексуальному общению в Красносельском районе. Ограниченными возможностями воспользовался таксист. После близости мужчина захотел денег.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, накануне с заявлением в полицию обратилась 28-летняя горожанка, передвигающаяся на инвалидной коляске. Около часа ночи девушка вызвала через мобильное приложение такси к дому на Красносельском шоссе в посёлке Горелово, но ехать передумала. Настойчивый водитель хотел объяснения, клиентка села в машину, её инвалидная коляска ушла в багажник.

В салоне автомобиля разговор якобы перестал носить деловой характер, мужчину не смутила ограниченная в движениях пассажирка. По предварительной информации, он захотел сексуальной близости и, предположительно, удовлетворил своё желание. Затем отобрал у жертвы 900 рублей, за отменённый вызов потребовал ещё пять тысяч. Водитель проводил девушку до квартиры, вытряс из её родственницы нужную сумму и уехал.

Вечером в парадной на улице Авангардной полицейские задержали потенциального агрессора. Им оказался 25-летний приезжий из Узбекистана. Возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Насильственные действия сексуального характера».



