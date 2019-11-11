На Марселя из «арктического дела» вновь собирают информацию. Есть мнение, что он обналичивал не для заработка на теневой ставке

Экономическая полиция Петербурга не считает, что на судебном приговоре бизнесмену Магдееву можно остановиться. Оперативники уверены, что в Северной столице еще достаточно обманутых им. Кстати, таким обещана лояльность.

По информации «Фонтанки», в Управлении экономической безопасности полицейского главка надеются, что петербургские предприниматели вспомнят волевое лицо 32-летнего бизнесмена Марселя Магдеева и позвонят на телефон сотрудника, где обещают анонимность: 573-73-47

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Данный интерес уже не связан с громким «арктическим» делом, по которому Марсель Магдеев осужден в сентябре этого года к трем годам лишения свободы. Также это не имеет отношения и к его приключениям, когда он сбегал от ФСБ, скрывался в Испании, а после его все же вернули на родину.

По мнению полицейских, Магдеев обманул приличное число петербургских коммерсантов, предлагая им услуги по обналичиванию денег. Оперативники хотели бы собрать все эти эпизоды в один букет. В экономической полиции подчеркивают, что потерпевшие могут не беспокоиться за свою бухгалтерию – в Управлении нет цели задавать им неудобные вопросы по поводу ухода от налогов.



