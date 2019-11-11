Названы самые пьющие страны в мире. Россия вошла в первую десятку

Рейтинг потребления алкоголя на душу населения подготовила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Россия вошла в первую десятку.

На первом месте в списке оказалась Литва, жители которой в среднем пьют 12,3 л алкоголя в год, пишет 11 ноября РИА Новости. Следом идут Австрия (11,8 л), Франция и Чехия (11,6 л), Люксембург (11,3 л).

Шестое место разделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 л алкоголя. Седьмое место досталось Венгрии и России, у которых показатель равен 11,1 литра в год.

Восьмое место досталось Германии (10,8 л), девятое — Португалии (10,7 л), десятое — Польше (10,6 л).





Самыми малопьющими в организации признали Индонезию (0,3 л), Турцию (1,4 л), Израиль (2,6 л), Индию (3,0 л) и Коста-Рику (3,8 л).