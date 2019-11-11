Неадекваты на дорогах Петербурга мешают транспорту: кричащие, лежащие, катающиеся

«Осеннее обострение» выплеснулось на дороги Петербурга. В соцсетях рассказали о трёх случаях нездорового появления людей на проезжей части за один воскресный вечер.

11 ноября в 0:09 на Лиговском проспекте двое подрались на пешеходном переходе к Московскому вокзалу. «Потасовку остановили, мужчин разняли, все живы-здоровы», – информируют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

За пару часов до этого на набережной Фонтанки, около Измайловского моста, мужчина сначала долго кричал, а затем перешёл мост и начал крушить светофор, пишет очевидец.





К человеку, лежащему прямо посереди дороги на улице Стойкости, приехала карета Скорой помощи, рассказывает очевидец в «ДТП и ЧП». Причину он не называет. Геотег на фотографии стоит у перекрёстка Стойкости и улицы Солдата Корзуна. Именно оттуда, от дома 2 по Стойкости, по данным «Фонтанки», в 21:30 медики забрали неизвестного мужчину лет 35 на вид с острым отравлением этанолом; также у него зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и «ссадины головы неизвестной давности».