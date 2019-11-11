В театре «На Литейном» молодые актёры покажут 11 социальных спектаклей

Впервые на профессиональной сцене Петербурга пройдет Городской фестиваль социальных театральных постановок молодежных любительских театров «Грани». 11 и 12 ноября юные актёры представят постановки на актуальные в молодёжной среде темы.

В заочном этапе приняли участие 17 любительских театров. Компетентное жюри отобрало на фестиваль 11. Ключевым критерием отбора стала актуальность постановок для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, рассказали в Городском центре социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», который является одним из организаторов фестиваля.

«На этом фестивале мы поднимаем очень сложные темы, мягко, осторожно, говорим о них с подростками. Речь о суициде, абортах, употреблении психотропных веществ. Театр чем хорош? Он на эти темы размышляет художественно, без надрыва показывает проблему на доступном для подростка языке, но при этом – сохраняет эмоции и переживания, не уменьшая их роль в принятии решений», – рассказал режиссер СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» Алексей Едошин.

Открытие фестиваля состоится 11 ноября на сцене театра «На Литейном» в 11:00 часов. Вход свободный, по предварительной регистрации. Подробную программу фестиваля можно узнать здесь.