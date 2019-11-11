В Минфине предложили исключить из УК две статьи за валютные нарушения

Проект поправок в Уголовный кодекс подготовили в министерстве финансов России. Предлагается отменить статьи 193 и 193.1, предусматривающие наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов, сообщает 11 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, участвующих в разработке предложения.

Как объяснили изданию в министерстве, данные правонарушения являются лишь способом отмывания преступных доходов, а потому пунктом о переводах нерезидентам по подложным документам надлежит дополнить статьи 174 и 174.1, наказывающие за легализацию. В таком случае максимальный срок лишения свободы за нарушение составит пять лет против десяти в соответствии со ст. 193.

Издание добавляет, что одготовленный в Минфине законопроект пока не обсуждался в правительстве. Против отмены статей выступают Банк России и некоторые ведомства. Минюст подготовил альтернативный вариант, в соответствии с которым невозврат валютной выручки (наказание за который в Минфине предлагают отменить) может стать квалифицирующим признаком других преступлений.



