«Таких технологий у нас нет сегодня». Российский спутниковый интернет неминуемо отстанет от аналога Илона Маска, уверен Дмитрий Песков

Спутниковый Интернет от компании Илона Маска Starlink может не появиться в 2020 году, считает специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Ранее о начале работы системы в США уже в будущем году заявила сама компания.

«Обещает (Starlink оказывать услуги клиентам в США с 2020 года – Прим.ред.), но боюсь, что это задача посложнее даже полёта на Марс», – сказал Дмитрий Песков в интервью «Фонтанке» 11 ноября.

При этом представитель Путина не считает, что возможные задержки с планами реализации иностранных проектов по созданию группировок спутников для интернета «в любой точке мира» помогут российской аналогичной системе «Гонец», начало развертывания которой намечено на 2024 год.

«Наш проект отстанет. Неизбежно. Вопрос ведь не в способности вывести на орбиту много тонн груза. Вопрос в том, как быстро вы можете это делать. А для группировки нужно 42 000 аппаратов на орбите. Значит, нужно, чтобы ракета летала несколько раз в день. Таких технологий у нас нет сегодня. Задача по их созданию только ставится». – считает Дмитрий Песков.





В мае 2019 года Starlink вывела с помощью ракеты Falcon 9 от Space X на орбиту первые 60 своих спутников. В конце октября Илон Маск отправил первый твит с их помощью. Развёртывание всей системы из 12000 спутников намечено на 2027 год.

Российская группировка «Гонец» будет состоять из 28 аппаратов. Спутники начнут запускать в 2024 году на ракетах «Союз» по семь аппаратов за один раз.

Интервью с Дмитрием Песковым читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.