Таран стоящей машины на Сизова попал на видео. Водителю каршеринга влетело от папы

Очередное ДТП с каршеринговой машиной в Петербурге зафиксировал видеорегистратор. Вторая участница аварии рассказывает о «разборе полётов».

На перекрёстке улиц Парашютной и Сизова вечером 10 ноября водитель арендованного «Смарта» решил не тормозить на красный свет и вышел, шатаясь, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «После приезда ГИБДД отказался от медосвидетельствования и сказал, что пил пиво», – добавляет очевидец.

Вторая участница аварии – водитель «Митсубиши» Валерия, в автомобиль которой врезался «Смарт». Она рассказала «Мегаполису», как развивались события. «Митсубиши» стояла за автобусом на перекрёстке в ожидании зелёного сигнала, красный горел уже давно, как вдруг в неё сзади въехал автомобиль. Управлявший им молодой человек, по словам Валерии, шатался, говорил невнятно, от него пахло алкоголем. Он не стал убегать, а позвонил отцу. Тот приехал и отругал сына.





После этого участники ДТП дождались приезда сотрудников ГИБДД и оформили происшествие закону. Водитель «Смарта» от медицинского освидетельствования отказался, объяснив это тем, что таким образом ему не придется платить за поломку каршерингового авто, отмечает Валерия. Теперь ему грозит лишение прав на 1,5 года и 30 000 рублей штрафа, а также взыскание 250 000 рублей от каршеринговой компании.

ДТП с каршеринговыми автомобилями всегда привлекают повышенное внимание: распространено мнение, что их водители не очень аккуратны, машина ведь не своя, да и аккаунт можно просто купить в интернете. Несколько дней назад каршеринг врезался в стоящие авто, сплошь дорогие, на улице Маршала Захарова – это ДТП тоже попало на видео.