«Почта России» сокращает сроки доставки посылок до двух-трех дней
«Почта России» сократит сроки доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом 11 ноября пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя госпредприятия.
По данным издания, с 15 ноября этого года время посылки в пути для большинства регионов страны будет составлять не более двух дней. В зависимости от направления, посылки обещают доставлять в срок до восьми суток. Как утверждают в «Почте России», время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 000 человек и в обратном направлении сократится до 2–3 дней. В некоторые города с населением более 500 000 человек посылки должны будут приходить через один день.
Сокращение сроков первый заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин объясняет значительными инвестициями в инфраструктуру, пересмотром схемы маршрутов, а также сокращением сроков сортировки почтовых отправлений.
Справка:
В октябре ФГУП «Почта России» завершило реорганизацию и стало акционерным обществом со 100%-ным участием государства. В ноябре сообщалось, что преприятие впервые за пять лет попросило 40 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.
Программа развития АО «Почта России» до 2023 г. предполагает инвестиции в 133 млрд руб., основные вложения придутся на информационные технологии и цифровые сервисы (40 млрд руб.) и логистику (48 млрд руб.).