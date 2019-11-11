«Почта России» сокращает сроки доставки посылок до двух-трех дней

«Почта России» сократит сроки доставки посылок на 7800 направлениях. Об этом 11 ноября пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя госпредприятия.

По данным издания, с 15 ноября этого года время посылки в пути для большинства регионов страны будет составлять не более двух дней. В зависимости от направления, посылки обещают доставлять в срок до восьми суток. Как утверждают в «Почте России», время доставки из городов-миллионников в города с населением свыше 100 000 человек и в обратном направлении сократится до 2–3 дней. В некоторые города с населением более 500 000 человек посылки должны будут приходить через один день.

Сокращение сроков первый заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин объясняет значительными инвестициями в инфраструктуру, пересмотром схемы маршрутов, а также сокращением сроков сортировки почтовых отправлений.



