«Проблема в том, что он существенно перерос понятие интернет-компании». Дмитрий Песков объяснил «Фонтанке», чего Кремль хочет от «Яндекса»

Государство не может допустить перехват управления беспилотных автомобилей, которые ездят по дорогам российских мегаполисов, а компания «Яндекс» существенно переросла понятие интернет-компании. Об этом 11 ноября сообщил «Фонтанке» специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об истинных целях законопроекта, который ограничивает долю иностранного участия в «значимых интернет ресурсах».

«У этой компании с российским государством множество отношений. Множество. Они разные. Проблема же состоит в том, что такие компании, как «Яндекс», существенно в своих амбициях переросли понятие интернет-компании. При этом амбиции – это хорошо. Уровень регулирования, который нормален для интернет-компаний, оказался уже совершенно недостаточен для компании, которая создаёт физическую инфраструктуру контроля. Условно, одно государство может допустить обрушение публичных сайтов, другое – Ddos-атаку на такие сайты, когда они какое-то время не реагируют на запросы. Но государство не может допустить Ddos-атаку, или перехват управления 100 000 беспилотных автомобилей, которые ездят по дорогам наших мегаполисов», – сказал Дмитрий Песков «Фонтанке» в эксклюзивном интервью.

В то же время Дмитрий Песков выразил поддержку опасениям руководства компании «Яндекс».

«С точки зрения связки IT-революции с реальным производством, безусловно, появление таких инициатив влияет на мотивацию людей, которые работают в таких компаниях. Мотивы и эмоции, которые высказываются внутри «Яндекса», я здесь солидарен в Еленой Буниной (В середине октября генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина заявила, что новый закон приведёт к остановке развития компании, потере ключевых специалистов, а сама компания станет «банальным поисковиком» – Прим.ред.). Мы не должны делать шаги, которые приведут к снижению мотивации наших ключевых профессионалов создавать ключевые IT-ценности внутри российской федерации», – добавил спецпредставитель Владимира Путина.





Вместе с тем, Дмитрий Песков отметил, что диалог по этой теме далёк от завершения, а предложения правительства и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которые предлагают депутатам Госдумы скорректировать законопроект, и вместо ограничения в 20% прописать 49%, «являются шагами в верном направлении».

«Все процессы, которые сейчас происходят – это попытка государства через серию новых законопроектов выстроить модель собственного суверенитета. Где-то оно делает это слишком быстро. Где-то излишне медленно. Где-то недостаточно точно. Но общее направление очень простое – государство обретает свой информационный суверенитет. Достраивает свой суверенитет в цифровом пространстве. Это логичное развитие общемирового процесса, который я называю «островизация Интернета», – добавил Дмитрий Песков.

После появления законопроекта об ограничении иностранного участия в «значимых» интернет ресурсах от депутата «Единой России» Антона Горелкина, 11 октября акции «Яндекса» на американской высокотехнологичной бирже NASDAQ упали более, чем на 15%. Компания за сутки потеряла 100 миллиардов рублей.

«Значимыми», по версии депутата, предлагается считать сайты, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России. Решение о признании ресурса таковым должна принимать правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора.

«Речь идет о компаниях, которые имеют стратегическое значение, ориентированы на российский рынок и занимают на нем существенную долю. У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.Ru Group», – пояснял депутат Горелкин.

На начало 2019 года основатель компании «Яндекс» Аркадий Волож, члены ее совета директоров и один из старейших сотрудников Владимир Иванов в сумме владели 14,15% акций класса B, которые соответствовали 54,92-процентной голосующей доле. Голосующая доля Воложа составляет 48,41%. Помимо российского гражданства Волож и члены его семьи с 2016 года имеют гражданство Мальты.

Интервью с Дмитрием Песковым читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.