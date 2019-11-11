Спрос снижается, а цены растут. Российские автодилеры перестали бояться падающего рынка

Цены на новые автомобили в России растут, несмотря на падение спроса. Об этом 11 ноября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные основных производителей и дилеров.

Как сообщает издание, суммарно за десять месяцев рост составил 9-10%. Например, в дилере «Авилон» подсчитали, что цены на автомобили марки Hyundai с 15 июня по 5 ноября выросли от 5 до 20 тысяч рублей. Машины Jeep выросли в цене на 2%, Fiat на 1,5%, BMW – на 1-2,5%. Рост цен в этих случаях объяснялся сменой модельного ряда.

При этом дилеры перестали бояться падающего рынка. В результате цены росли и в октябре, когда падение продаж составило 5%. По данным «Автостата» в прошлом месяце Chevrolet Niva подорожал на 7–9 тыс. руб., Skoda Rapid — на 12–18 тыс. руб., Peugeot 408 и в большинстве комплектаций Citroen C4 — на 12 тыс. руб.

Как ранее сообщала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в прошлом месяце упали на 5,2%. Всего с января по октябрь был продан 1 423 449 автомобилей, что на 34 408 единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



