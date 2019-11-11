Россиян предупреждают о росте цен на сотовую связь. На 10 процентов минимум

Сотовая связь в России может стать дороже минимум на 10 процентов с 2020 года. Операторы попытаются компенсировать потери от отмены роуминга внутри страны.

О подорожании сообщили опрошенные газетой «Известия» аналитики. Как пишет издание 11 ноября, компании также хотят возместить затраты на реализацию «закона Яровой» и расходы на оборудование для модернизации сетей.

Также эксперты отметили, что россияне стали расходовать больше трафика в мобильном интернете, что приводит к подорожанию архивных тарифов в среднем на 30 процентов, а также появлению более дорогих тарифных планов с большим объемом включенного трафика.

Опрос, проведенный компанией Telecom Daily, показывает, что большинство россиян уже ощущает рост расходов на сотовую связь. Об этом заявили 74 процента респондентов.

Представители Tele2 и «Вымпелкома» («Билайн») рассказали изданию, что пока не планируют повышать тарифы и будут следить за ситуацией на рынке. МТС и «Мегафон» пока не ответили на запрос издания.



