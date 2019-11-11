На ЗСД кроссовер Volvo разбился о трактор Volvo и бетонные блоки. Водитель в крайне тяжёлом состоянии

В крайней левой полосе на скоростной магистрали в Приморском районе Санкт-Петербурга водитель легковой машины встретил погрузочную технику. По словам горожан, информационные табло предупреждали о проведении дорожных работ.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 10 ноября около 23:45 на 24-м километре ЗСД, на участке от Богатырского проспекта в сторону дороги на Каменку. По предварительной информации, мужчина 1971 года рождения на Volvo XC60 в крайней левой полосе совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении погрузочной машиной – трактором Volvo под управлением мужчины 1989 года рождения. От удара XC60 откинуло в бетонные блоки.

Водитель легкового «Вольво» в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в больницу на Вавиловых. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, отмечают в отделе пропаганды.





В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что у кроссовера оторвало дверь, и водитель выпал из машины. На фотографиях «Дорожного инспектора» видно, что и ветровое стекло как будто промято изнутри.

«Только что проезжал, видел, как остатки от «Вольво» грузят на эвакуатор, – рассказывал уже под утро 11 ноября Игорь в «ДТП и ЧП». – Знаки информационные задолго висят, и на электронном табло предупреждения, что работает дорожная техника».