Дмитрий Песков: Сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году

Сеть мобильной связи пятого поколения может появиться в Санкт-Петербурге в ближайшие 2-3 года. Об этом в интервью «Фонтанке» 11 ноября рассказал специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Я думаю, что в отдельных зонах, на отдельных территориях 5G может быть развёрнута на горизонте двух-трёх лет. Но как масштабная общенациональная сеть – это точно не ближайшее будущее», – сказал Песков.

При этом спецпредставитель президента РФ не согласен с заявлениями, что Россия становится заложницей китайского оборудования и технологий в вопросах дальнейшего развития телекома в целом, и 5G в частности.

«Доля Китая действительно растет. Но она далеко не абсолютная. Существует набор европейских, американских и китайских решений, который есть в нашем телекоме. Государство последовательно инвестирует в создание собственных инфраструктурных решений. Но обеспечить 100% технологическую независимость здесь невозможно. Эта проблема осознаётся, учитывается, строится баланс рисков. Именно поэтому у нас «Ростелеком» и «Ростех» совместно назначены ответственными за развитие технологии беспроводной связи с акцентом на 5G и создания так называемого ядра технологий 5G отечественного производства», – уточнил Дмитрий Песков.





В конце октября госкомиссия по радиочастотам разрешила МТС и «МегаФону» создать опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения 5G в Санкт-Петербурге. Компании планируют провести тесты на частотах в диапазоне 2,5–2,7 ГГц, которые получили на аукционах ещё в 2015 году. Операторы планируют объединить имеющийся у них ресурс и провести совместные тесты, рассказал замминистра цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Олег Иванов.

«В ближайшее время на Всемирной конференции радиосвязи этот диапазон будет сертифицирован под 5G», – отметил чиновник. Тестирование может продолжаться до 31 декабря 2020 года.

Дмитрий Песков отметил, что диалог по предоставлению бизнесу тех частот, которые не хотят отдавать спецслужбы и силовики, не завершён.

«С моей точки зрения, точка здесь не поставлена. Диалог бизнеса и силовиков здесь нужно продолжать. Очень важно, чтобы частоты появились параллельно с устройствами и с понятными юзкейсами со стороны потребителей. Сегодня сами компании особо не видят потребительской ценности в запуске 5G. У нас не так много платежеспособной аудитории, которая может быстро окупить развёртывание сетей 5G, потому что, в отличие от сетей LTE, нужно гораздо больше базовых станций. Это особенность технологии. Их нужно ставить по несколько штук на каждый дом».

Технологии 5G рассчитаны на более высокую пропускную способность по сравнению с 4G. Пятое поколение мобильной связи позволит абонентам соединяться друг с другом напрямую, скорость мобильного интернета вырастет до 1-2 Гбит/с, аккумуляторы мобильных устройств будут медленнее разряжаться. Сети 5G уже развёрнуты в нескольких крупных городах США. В Европе пионером внедрения является Швейцария, где 5G работает в отдельных районах Женевы, Лозанны, Берна и Цюриха. В тестовом режиме сети пятого поколения запущены в семи городах Китая. Весной 2019 года Южная Корея стала первой страной, которая запустила коммерческие услуги 5G.

Интервью с Дмитрием Песковым читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.