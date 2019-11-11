Электроснабжение в Красногвардейском районе восстановлено

Электроэнергетики закончили ремонт на сети в Красногвардейском районе Петербурга ночью 11 ноября. Бригада «Ленэнерго» справилась за три часа.

Как заверили «Фонтанку» в компании, свет в 20 отключенных около 11 часов вечера 10 ноября домах вернули в 0.39. Ранее сообщалось, что без света остался квартал, ограниченный проспектами Передовиков, Ириновским, Индустриальным и Ударников.

В аварийной службе жителей напугали, что восстановление может занять до 24 часов.



