В Красногвардейском районе без света остались 20 домов. В аварийной пугают отключением на сутки

Квартал жилых домов в Красногвардейском районе Петербурга остался без света вечером 10 ноября после аварии на линии электропередач. Норматив допускает отключения на сутки, но в «Ленэнерго» уверяют, что справятся быстрее.

Об отключении света около 11 часов вечера сообщают в соцсетях жители квартала, ограниченного проспектами Передовиков, Ириновским, Индустриальным и Ударников. Горожане утверждают, что в аварийной службе им сообщили о восстановлении электроэнергии за 24 часа.

В ПАО «Ленэнерго» обьяснили, что сутки это норматив для устранения технологического нарушения, на деле энергетики справляются существенно быстрей. В зоне отключения находятся 20 жилых домов, авария произошла на линии 10 кВ. Ведутся восстановительные работы, дома переводят на резервную схему обеспечения энергией



