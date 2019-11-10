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Общество
11.11.2019 01:03
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Водолазы ищут в Мойке баул, мешок и пакет. У избавления от женщины доцента Соколова был свидетель

Камера видеонабюдения стала очевидцем того, как исследователь наполеоновской эпохи, преподаватель СПбГУ топил в петербургской реке части тела своей возлюбленной. Случайный прохожий не понял, что за его спиной завершалось преступление, о котором теперь говорят во Франции.

Записи городской системы мониторинга в ночь на 11 ноября тиражируют десятки СМИ. Видео также размещено в телеграм-канале «База». Объектив камеры хладнокровно наблюдал за тем, как в ночь на 9 ноября мужчина с увесистым баулом на плече выходит из арки дома 82 на набережной Мойки. Он подходит к реке, ставит ношу под ноги и спиной закрывает ее от вышедшего из той же арки парня в белых шапке и кроссовках. 


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Молодой человек проходит мимо, направляясь к Фонарному мосту, на пожилом любителе ночных видов он не фокусируется. Оставшись один, мужчина выбрасывает баул в реку и через секунды возвращается со второй партией: в Мойку летят светлый мешок и черный пакет. Далее, пошатываясь, он проходит несколько метров вперед, бросает прощальный взгляд на воду и переходит дорогу по пешеходному переходу. Уходит, впрочем, не обратно в арку, а в Фонарный переулок. 


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Поисково-спасательная служба два дня пытается найти останки 24-летней Анастасии Ещенко. В ее убийстве и расчленении признался доцент СПбГУ Олег Соколов. 63-летнего историка, реконструктора и поклонника Наполеона Бонапарта вытащили из реки утром 9 ноября. При нем был рюкзак с женскими руками. Голову молодой аспирантки, с которой у доцента была любовная связь, обнаружили в его квартире на Мойке, 82. Недостающие фрагменты Анастасии ищут водолазы, но пока сумели найти только череп и кости грудной части другого человека. Для подъема их поместили в черный пакет, который наблюдатели приняли за останки Ещенко. Личность второго не установлена, потребуется экспертиза ДНК. 

Кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне сейчас находится в изоляторе. Следствие просит об аресте, суд назначен на 11 ноября. Мотивом убийства считается ревность. В реку он упал из-за того, что в процессе расчленения сильно напился. На первом допросе он рассказал, что собирался покончить с собой: в Петропавловской крепости, в костюме Наполеона.

Олега Соколова с позором лишили членства в леонском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. 


© Фонтанка.Ру
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