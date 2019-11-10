«Путину уже скучно с нами». Максим Галкин на концерте в Сибири раскритиковал застой в политике и цензуру на телевидении

Выступление юмориста Максима Галкина с концертом в Новосибирске активно смотрят в Сети 10 ноября, а точнее, его 13-минутный отрывок. На нем артист шутит по поводу Владимира Путина, говорит о цензуре на федеральном телевидении и его пропагандистском настрое. И хоть шоумен просил зрителей не снимать, так как «ему еще в Москву возвращаться», аудитория записала видео на мобильники и выложила на Youtube.

Вот наиболее яркие цитаты:

«С точки зрения телевидения советские времена вернулись в худшем смысле слова. Нам не дают времени обмозговать. Нам разжевывают: это враги, это вот это, вы сюда… Но пока хотя бы на концертах можно говорить что хочешь».

«Раньше больше показывали политического юмора. Сейчас у нас есть цензура. Не все можно говорить с телевизионного экрана. Ну, я их понимаю, потому что сейчас такая обстановка, знаете, сложная… А когда она была простая? Конечно, Владимир Владимирович — он молодец, почти 20 лет уже у власти, он уже Брежнева обогнал. Конечно, он соображает лучше нас, потому что он так давно там. Естественно, ему скучно с этими мировыми лидерами, которые, наивные люди, меняются каждые четыре года. Кроме Ангелы Меркель, про которую немцы забыли, и она так и сидит. Они меняются, а он же соображает лучше всех».





«У него [у Путина] такой опыт. Он знает, как дороги проложить и когда пенсионерам выходить на пенсию. Он все соображает, он даже знает, где журавлям надо яйца было отложить. Журавли не знали, а он не поленился, оделся как журавль, сел на какой-то драндулет, и журавли говорят: наш альфа-самец летит, полетели за ним!».

«Я представляю, если бы наш Путин хоть раз вышел на дебаты. Он же не ходит, мы ему надоели все. Вот если бы он вышел, хотя бы сам против себя. Мы бы ему две трибуны поставили. Он бы с левой трибуны сказал: „Я считаю так«. Перебежал на правую — возразил. Перебежал на правую — „Я все-таки думаю так«… И между ними в костюме Мао Цзэдуна Соловьев стоит. То одному Путину улыбнется, то другого похвалит. Вот это было бы шоу».

«А Путину самому уже скучно с нами. Мы скучные, у нас проблемы, у нас пенсии не те, тут не то, там не то. А он другими масштабами, он уже Марс мысленно завоевывает. А мы тут: „Ну, как нам дальше жить?«. А он: „Потерпите, затяните поясок«. Мы все затягиваем, кто на поясе, кто на шее… Потому что он совершенно другого масштаба уже личность».

«И эти оппозиционеры его не устраивают. Ну, Навальный вообще не устраивает, какой он оппозиционер, он все время сидит. Его и не видно. Почему он разнообразил тусовку Собчак? Ну потому что нужна уже была какая-то свежая кандидатура. И она всем понравилось. Понятно, за нее никто не проголосует. Они, конечно, немножко просчитались с Грудининым. Народ его полюбил. А вы сами не могли понять, что его полюбят? Усы как у Сталина, колхоз как у Сталина. Клубника как у Сталина. Люди живут как при Сталине. Но тут же, как власти поняли, что люди за него, его начали мочить».

Зрители встречали выступление артиста почти нескончаемыми аплодисментами и смехом.

Те, кого упомянул Галкин со сцены, уже успели ему ответить.

«Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством», — заявил «Газете.ру» телеведущий Владимир Соловьев.





По его словам, Галкин может делать все необходимое, чтобы «телевидение соответствовало его представлению о прекрасном» — хотя бы в рамках своих программ.

Не стал отмалчиваться и телеведущий Артем Шейнин, о котором Галкин тоже упомянул. Артист заявил о том, что журналист не дает высказываться зарубежным экспертам в ходе своей передачи. Шейнин заявил, что если Галкин захочет стать политиком, то его «с удовольствием» пригласят в ток-шоу «Время покажет». Телеведущий также выразил мнение, что Галкин «страдает» из-за того, что не получил звания Народного артиста. «Может быть, уже дать ему народного? Потому что, может быть, тогда он подуспокоится чуть-чуть», — приводит слова Шейнина РИА Новости.

А вот Владимир Познер поддержал Галкина. Он назвал его рассуждения о цензуре справедливыми. «Это, что, неожиданная для нас вещь? Мы этого не знали?» – сказал Познер «Газете.ру».

В Кремле пока от комментариев воздержались.