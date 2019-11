9 российских бизнесменов заподозрили в незаконной поддержке английских тори

9 бизнесменов из России включены британским межпартийным комитетом по разведке и безопасности (ISC) в доклад о незаконном участии Москвы в политике соединенного королевства.

Об этом вечером 10 ноября сообщает The Bell со ссылкой на The Sunday Times. Английская газета, в свою очередь, оперирует данными документа, который нигде не опубликован. Весь список не озвучен, но там оказался, например, бывший первый зампред ЮКОСа Александр Темерко. С 2012 года он оказал Консервативной партии финансовой помощи на более чем 1,2 млн фунтов стерлингов ($1,25 млн). Ранее Financial Times называла его одним из главных спонсоров тори.

Есть в списке и фамилия супруги экс-замминистра финансов России Владимира Чернухина, Любовь. Она тоже помогала в 2018 году тори – пожертвовала им более 450 тыс. фунтов стерлингов.

В перечне также фигурирует предприниматель Александр Лебедев, чей сын Евгений имеет причастность к выпуску газет London Evening Standard и The Independent. Семья хорошо знакома с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. В 2018 году тот был даже приглашен на вечеринку Лебедевым-младшим в итальянский дом россиян.

Сегодня стало известно, что некоторое время назад на телефонные номера ряда народных избранников Великобритании были якобы совершены хакерские атаки. После этого началась секретная операция, на время которой контрразведка запретила депутатам пользоваться своими личными телефонами и компьютерами. За это время спецслужбы защитили телефоны парламентариев от российских хакеров.