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Происшествия
10.11.2019 19:45
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Миллион за простой. Голые массажистки требуют компенсацию от полиции нравов Петербурга

В Петербурге завершается судебный процесс по делу массажного салона «Белая кость», куда не без скандала нагрянула полиция нравов. Участникам рейда прокуратура просит до 10 лет лишения свободы, а работницы требуют от них компенсацию за вынужденный простой.

Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, в Выборгском райсуде Петербурга представитель обвинения попросил признать доказанным, что оперативники Юрий Колесников, Руслан Хвостов, Александр Мельников и Андрей Шубин с целью получения взяток с массажного салона «Белая кость» – 30 тысяч в месяц – проникли в квартиру на проспекте Художников, 10, фактически произвели незаконный обыск, забрали телефон. Дополнительно Шубин якобы угрозами совершил в отношении работницы «Белой кости» понуждение к действиям сексуального характера. Ему прокурор запросил десять лет колонии, остальным – не менее семи.

«Нравственный» рейд полицейские провели в августе 2017 года. Они не сомневались, что идут громить бордель. Вопреки ожиданиям, претерпевшие девушки дали показания, отказались признавать себя любовными жрицами и заявились в дело гражданскими истицами. Эльмира Бершак, Наталия Дрожжина, Лилия Сытник и их коллега Аверченко заявили солидарные требования на сумму около миллиона рублей. На время следствия девушки, по их утверждению, потеряли возможность заработка, отвлекаясь на допросы и походы в суд.

«Массаж в нашем салоне выполняют прекраснейшие обнаженные девушки, одним своим видом стимулируя воображение», – зазывала «Белая кость» с рекламных буклетов в период своего расцвета – в 2017 году.


В том же году, как следует из картотеки дел мировых судей, Бершак, Дрожжина и Сытник минимум по разу попадали в полицию, где на них составляли протоколы по статье 6.11 КоАП «Занятие проституцией». Самым необычным приключением отметилась Сытник. Вечером 15 февраля 2017-го она откликнулась на предложение оказать секс-услугу за 2000 рублей и приехала на Петроградскую сторону. Адресом, по которому следовало оказать эту услугу, был участковый пункт 18-го отдела Петроградского УМВД. Детали этой спецоперации вспоминал участковый Базиян, выступавший в суде: «Для выявления лиц, занимающихся проституцией, был привлечен случайный прохожий, который выбрал в Интернете объявление об оказании интим-услуг, попросил приехать двух девушек, они попросили по 2000 рублей каждая. Молодой человек проводил их в кабинет участкового пункта. Позже я составил протокол в отношении Сытник».

Признавать в суде, что участковый пункт стал полем сексуальных сражений, Базиян не рискнул. А одного протокола судье показалось мало.

«Под проституцией понимается систематическое вступление женщин и мужчин в беспорядочные половые связи за вознаграждение материального характера, обязательными признаками проституции являются систематичность сексуальных отношений с различными партнерами, предварительная договоренность об оплате (вознаграждении)... производство по данному делу подлежит прекращению в связи с отсутствием состава правонарушения», – решила она.

На следующей неделе неосторожные разоблачители «Белой кости» выступят с последним словом. Иск от массажисток они не признают.

 

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