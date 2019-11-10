Полиция пришла посмотреть на «10 сцен сексуального насилия» вместе с петербургскими феминистками

На первый спектакль феминистского фестиваля «Рёбра Евы», который стартовал в Петербурге 10 ноября, пришли сотрудники правоохранительных органов. Пока просто наблюдают.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» из театрального зала площадки «Скороход» на Московском проспекте, полиция пришла по жалобе Тимура Булатова, известного провокациями на различных ЛГБТ- и феминистских мероприятиях. У организаторов попросили посмотреть договор аренды, после чего сотрудники выразили желание остаться и посмотреть на «10 сцен сексуального насилия». Этот спектакль, как ранее писало наше издание, на фестивале показывает активистская театральная группа «Быстродействующие женщины» из Хельсинки. Полицейские смогут посмотреть на этапы взросления женщины.

Фестиваль продлится до 17 ноября. В нем участвуют представительницы из Петербурга, Москвы, Хельсинки, Бишкека и Комсомольска-на-Амуре.



