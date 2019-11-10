Ноябрь, что ты делаешь, прекрати. В Петербурге вслед за самой холодной ночью случился самый теплый день в истории

В Санкт-Петербурге случилось самое теплое 10 ноября за всю историю наблюдений, об этом в Facebook сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Санкт-Петербурге обновлен рекорд максимальной температуры воздуха! – написал он. – Так тепло в этот день не было за всю историю наблюдений за погодой. В 15 часов температура воздуха составила +9,6°. Это на 0,1° выше, чем было ровно 80 лет назад».

Сейчас в городе на Неве 10 градусов тепла. Идет дождь. А утром был сильный туман.

При этом всего два дня назад в Петербурге случилась самая холодная ночь осени.



