Доцент Соколов признал вину и едет в изолятор

Подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко преподаватель СПбГУ Олег Соколов на допросе 10 ноября не стал отрицать, что застрелил и расчленил девушку.

Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев. Защитник добавил, что обвинения Соколову пока не предъявлены, мера пресечения будет избрана завтра, 11-го числа. Юрист также отметил, что СМИ неверно истолковали его слова о назначении психиатрической экспертизы – практика показывает, что большинство подобных дел без нее не обходится, но на данный момент такого решения нет. Иллюзий по поводу избрания подзащитному меры пресечения у адвокатов нет, вероятней всего, ученого арестуют.

Еще накануне Соколов воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя, однако и вчера он не отрицал, что застрелил девушку. С допроса доцент отправился в изолятор временного содержания.

Бонапартиста и преподавателя СПбГУ подозревают в убийстве 24-летней сожительницы, его бывшей студентки. Тело он расчленил ночью 9 ноября, в Мойке успел утопить почти все, кроме рук и головы. Остальные части унесло течением, они не найдены. Соколова задержали в больнице, куда он попал с переохлаждением после того, как пьяный упал в реку в процессе утопления мешка с останками.



